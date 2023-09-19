У Мораты есть два варианта в Серии А

Дата публикации: 19-09-2023

Карьера Альваро Мораты может продолжиться в Италии. По информации «TodoFichaes», интерес к форварду «Атлетико» проявляют сразу 2 топ-клуба Серии А. Речь идет о «Милане» и «Ювентусе».



При этом у претендентов пока нет готового предложения по 30-летнему нападающему. Сам испанец ранее пролонгировал соглашение с «Атлетико» до середины 2027 года, хотя официального заявления сторон относительно этого пока не было.



В 2020-2022 годах Мората защищал цвета «Ювентуса». За туринскую команду он провел 185 встреч, отметившись 59 забитыми мячами и 39 ассистами.



В сезоне 2023/2024 Альваро отличился 3 раза в 4 играх за «матрасников».



Рыночный ценник на Морату составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).