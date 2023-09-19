Дракслер подписал контракт с катарским «Аль-Ахли»

Дата публикации: 19-09-2023

Переход Юлиана Дракслера в «Аль-Ахли» состоялся. Катарская команда официально сообщила о заключении соглашения с вингером «Пари Сен-Жермен». В новом клубе немец будет играть под 7-м номером. Его контракт с «Аль-Ахли» рассчитан на 2 года.



Информация о сумме трансфера не раскрывается. Однако по данным портала Transfermarkt.de, переход Дракслера обошелся катарскому клубу в 9 000 000 евро.



В «ПСЖ» футболист перебрался в январе 2017 года из «Вольфсбурга». В прошлом сезоне он защищал цвета «Бенфики» в рамках арендного соглашения. За португальскую команду Дракслер провел 18 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами.



Рыночная стоимость 29-летнего немца составляет 6 млн евро (Transfermarkt.de).