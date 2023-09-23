СМИ: Де Хеа может завершить карьеру в 32 года

Дата публикации: 23-09-2023

Экс-голкипер «МЮ» Давид де Хеа, находящийся в ранге свободного агента, рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры. Информацией поделилось издание «The Guardian».



Если в скором времени игрок не получит предложений от топ-клубов, где его будут рассматривать в качестве основного вратаря, то он готов завязать с футболом. Интерес к Де Хеа проявляли саудовские команды, но испанец отказал им, поскольку рассчитывает остаться в Европе.



В прошлом сезоне кипер защищал ворота «манкунианцев» в 58 встречах. Летом его соглашение с «Ман Юнайтед» истекло, а о продлении контракта стороны не договорились. В результате Де Хеа остался без работы.



Рыночный ценник на 32-летнего испанца составляет 13 млн евро («Transfermarkt»).