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СМИ: Де Хеа может завершить карьеру в 32 года

Дата публикации: 23-09-2023

Экс-голкипер «МЮ» Давид де Хеа, находящийся в ранге свободного агента, рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры. Информацией поделилось издание «The Guardian».

Если в скором времени игрок не получит предложений от топ-клубов, где его будут рассматривать в качестве основного вратаря, то он готов завязать с футболом. Интерес к Де Хеа проявляли саудовские команды, но испанец отказал им, поскольку рассчитывает остаться в Европе.

В прошлом сезоне кипер защищал ворота «манкунианцев» в 58 встречах. Летом его соглашение с «Ман Юнайтед» истекло, а о продлении контракта стороны не договорились. В результате Де Хеа остался без работы.

Рыночный ценник на 32-летнего испанца составляет 13 млн евро («Transfermarkt»).

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