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Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»

Дата публикации: 23-09-2023

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о пролонгации соглашения с Мартином Эдегором. Прежний контракт с хавбеком был рассчитан до 2025 года, теперь же стороны продлили сотрудничество до лета 2028 года.

«Канониры» подписали норвежца в январе 2021 года. Вначале он выступал за лондонскую команду в рамках арендного договора, но спустя полгода англичане оформили полноценный переход Эдегора, заплатив за него «Реалу» 35 млн евро.

В «Арсенале» полузащитник пришелся ко двору и стал ключевым футболистом команды. Неслучайно ему доверили повязку капитана.

В текущем сезоне на счету Эдегора 3 забитых мяча в 7 встречах за команду Микеля Артеты.

Ориентировочная стоимость 24-летнего норвежца равняется 90 000 000 евро (по оценке «Transfermarkt»).

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