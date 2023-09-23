Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»

Дата публикации: 23-09-2023

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о пролонгации соглашения с Мартином Эдегором. Прежний контракт с хавбеком был рассчитан до 2025 года, теперь же стороны продлили сотрудничество до лета 2028 года.



«Канониры» подписали норвежца в январе 2021 года. Вначале он выступал за лондонскую команду в рамках арендного договора, но спустя полгода англичане оформили полноценный переход Эдегора, заплатив за него «Реалу» 35 млн евро.



В «Арсенале» полузащитник пришелся ко двору и стал ключевым футболистом команды. Неслучайно ему доверили повязку капитана.



В текущем сезоне на счету Эдегора 3 забитых мяча в 7 встречах за команду Микеля Артеты.



Ориентировочная стоимость 24-летнего норвежца равняется 90 000 000 евро (по оценке «Transfermarkt»).