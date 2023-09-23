Милнер стал первым англичанином, выступавшим в еврокубках за 5 клубов АПЛ

Дата публикации: 23-09-2023

Джеймс Милнер, защищающий цвета «Брайтона», оказался первым англичанином, принявшим участие в еврокубках в 5 различных командах АПЛ. Об этом информирует «Squawka».



21-го сентября Милнер появился на поле в футболке «Брайтона» в игре Лиги Европы против АЕКа. Для английской команды встреча завершилась поражением (2:3).



Ранее Милнер принимал участие в еврокубках, выступая в составе «Ливерпуля», «Ман Сити», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».



Хавбек подписал соглашение с «Брайтоном» минувшим летом. Контракт 37-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года и имеет опцию пролонгации еще на 1 сезон. За «чаек» Джеймс провел 6 встреч (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Милнера в 1,5 млн евро.