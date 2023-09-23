«Милан» нашел замену Жиру в АПЛ

Дата публикации: 23-09-2023

«Милан» нашел игрока, который в будущем может заменить Оливье Жиру. По информации «SpazioMilan», интерес клуба привлек Олли Уоткинс, выступающий за «Астон Виллу».



Жиру в сентябре исполнился 37 лет, поэтому поиск замены для него вполне обоснован. Цвета «россонери» француз защищает с 2021 года. Трудовые отношения нападающего с «Миланом» истекают следующим летом. В сезоне 2023/2024 на счету центрфорварда 5 игр, в которых он отличился 4 раза и отдал 2 голевые передачи.



Уоткинс связан контрактом с «Астон Виллой» до июня 2025 года. В текущем сезоне в активе 27-летнего бомбардира 3 гола и 2 результативные передачи в 8 встречах за бирмингемцев. Ценник на Уоткинса составляет 40 млн евро (согласно «Transfermarkt»).