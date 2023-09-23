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Клуб РПЛ подписал контракт с игроком в автобусе

Дата публикации: 23-09-2023

В «Telegram» клуба «Пари НН» появилась информация о пролонгации соглашения с Кириллом Гоцуком. Данную новость нижегородцы сопроводили фото, сделанным из переполненного автобуса.

«Манеру игры «Пари НН» регулярно сравнивают с автобусом. С подобными словами мы не согласны, но защита нашего клуба лучшая в лиге. По сложившейся традиции решили выбрать место для заключения нового соглашения с двойным смыслом», - написала пресс-служба нижегородцев.

Стороны продлили трудовые отношения до середины 2025 года.

В «Пари НН» Гоцук перешел в 2020 году из «Крыльев Советов». В текущем сезоне он выходил на поле в составе нижегородской команды в 11 играх и сделал 1 ассист.

Стоимость на Гоцука равняется € 1 млн (источник – Transfermarkt.de).

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