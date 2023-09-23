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Проблемы в «МЮ» нарастают. У игроков есть претензии к Тен Хагу

Дата публикации: 23-09-2023

У «Ман Юнайтед» на фоне неудачных результатов становится все больше проблем. Как пишет «Manchester Evening News», некоторых футболистов не устраивает поведение Эрика тен Хага, возглавляющего команду. По их мнению, голландец слишком жестко относится к отдельным игрокам, а вот к своим «любимцам», совершающим аналогичные ошибки, он более лоялен. У футболистов есть вопросы и к тактике, которую выбирает специалист.

В 5 встречах АПЛ «МЮ» удалось взять всего 6 очков. Клуб разместился в нижней части таблицы лиги. Также неудачно «красные дьяволы» стартовали и в ЛЧ, уступив в первом поединке «Баварии» со счетом 3:4.

Добавило негатива и поведение Тен Хага, который публично подверг футболистов критике за халатное отношение к делу и ошибки в игре.

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