Лингард тренируется вместе с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

Дата публикации: 23-09-2023

Полузащитник Джесси Лингард тренируется вместе с «Аль-Иттифаком» в статусе свободного агента.



Журналист Фабрицио Романо утверждает, что просмотр 30-летнего хавбека в Саудовской Аравии будет продолжаться месяц. После этого игрок и клуб определятся по поводу дальнейшего сотрудничества. Ключевое значение относительно контракта Джесси будет иметь мнение главного тренера Стивена Джеррарда.



Лингард провел прошлый сезон в «Ноттингем Форест» и с июля остается без команды. Хавбек сыграл 20 матчей за «красно-белых», в которых забил два гола и отдал два ассиста.



«Аль-Иттифак» летом пополнили Джордан Хендерсон из «Ливерпуля» и Жоржиньо Вейналдум из «ПСЖ». Кроме того, клуб из города Даммам приобрел в «Брюгге» защитника сборной Шотландии Джека Хендри, а также подписал экс-нападающего «Лиона» Муссу Дембеле и вингера Демарая Грея из «Эвертона».



Команда 43-летнего Стиви Джи набрала 16 очков в семи турах и занимает четвертое место в Саудовской Про-лиге.