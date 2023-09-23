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Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге

Дата публикации: 23-09-2023

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» встречался с «Дармштадтом». Поединок завершился со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, забив по одному голу в каждом из таймов. В общей сложности на его счету уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Таким образом, он повторил достижение Роберта Левандовского, который в сезоне 20/21 также отличился 10 раз за первые пять туров Бундеслиги. Добавим, что в розыгрыше чемпионата поляк забил 41 гол и установил рекорд по количеству забитых голов за один сезон в лиге.

В настоящее время Гирасси лидирует в списке бомбардиров чемпионата Германии. У его ближайшего преследователя – Йонаса Винда из «Вольфсбурга» – вдвое меньше голов (5).

Источник – «OptaFranz».

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