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Хави продлил контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 23-09-2023

«Барселона» ожидаемо закрепила планы по долгосрочному сотрудничеству с главным тренером Хави Эрнандесом.

Каталонский клуб официально сообщил о подписании нового контракта до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

Хави возглавил родную «Барселону» в ноябре 2021 года. Легенде удалось наладить атмосферу в раздевалке, пригласить именитых новичков и уверенно выиграть прошлый розыгрыш Ла Лиги. Правда, в Лиге чемпионов «блаугранас» проваливались – два подряд вылета на групповой стадии.

Новый сезон Хави начал мощно. «Барса» потеряла всего 2 очка в 5 турах чемпионата Испании и преследует «Реал», а в ЛЧ стартовала с разгрома «Антверпена» (5:0).

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