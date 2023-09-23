Хави продлил контракт с «Барселоной»

Дата публикации: 23-09-2023

«Барселона» ожидаемо закрепила планы по долгосрочному сотрудничеству с главным тренером Хави Эрнандесом.



Каталонский клуб официально сообщил о подписании нового контракта до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на год.



Хави возглавил родную «Барселону» в ноябре 2021 года. Легенде удалось наладить атмосферу в раздевалке, пригласить именитых новичков и уверенно выиграть прошлый розыгрыш Ла Лиги. Правда, в Лиге чемпионов «блаугранас» проваливались – два подряд вылета на групповой стадии.



Новый сезон Хави начал мощно. «Барса» потеряла всего 2 очка в 5 турах чемпионата Испании и преследует «Реал», а в ЛЧ стартовала с разгрома «Антверпена» (5:0).