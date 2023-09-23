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Мудрик рискует покинуть «Челси» до конца сезона

Дата публикации: 23-09-2023

«Челси» не настроен давать Михаилу Мудрику слишком много времени, чтобы проявить себя. Лондонский клуб ищет варианты для развития 22-летнего вингера за пределами «Стемфорд Бридж», утверждает «Fichajes».

Самый вероятный сценарий – аренда на вторую половину сезона. «Челси» надеется, что в другом клубе Мудрик получит больше игрового времени и вернет уверенность времен «Шахтёра».

Источник уверяет, что уже есть несколько претендентов на «одолжение» украинца. Руководство «синих» якобы даже готово рассмотреть окончательную продажу, если в конце сезона за 22-летнего футболиста предложат достойную компенсацию.

Напомним, в январе этого года англичане заплатили «Шахтёру» за Мудрика 70 млн + 30 млн евро бонусами. Статистика украинца откровенно не впечатляет – 2 ассиста в 21 матче за клуб.

Действующий контракт Михаила рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость игрока равняется 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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