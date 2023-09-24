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Маротта высказался о будущем Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: 24-09-2023

Джузеппе Маротта, занимающий должность гендиректора «Интера», рассказал о будущем Лаутаро Мартинеса.

«Мы довольны Лаутаро, он любит команду. Как придет время, мы обговорим с ним новое соглашение. Переговоры затронут все аспекты: срок договора, зарплату и финансовую составляющую», - публикует заявление Маротты в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.

Ранее ряд источников сообщили, что Мартинес хотел бы продолжить сотрудничество с «нерадзурри».

«Интер» подписал Лаутаро в 2018 году. Текущее соглашение аргентинца с миланской командой действует до 2026 года. В минувшем сезоне Мартинес забил 27 мячей и сделал 10 ассистов в 56 играх за клуб во всех турнирах.

Стоимость 26-летнего форварда равняется 85 млн евро («Transfermarkt»).

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