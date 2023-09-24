Президент «ПСЖ» – о Мбаппе: У нас лучший игрок в мире

Дата публикации: 24-09-2023

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи поделился своим мнением о лидере «красно-синих» Килиане Мбаппе.



«У нас самый лучший игрок в мире. Я думаю, что Килиан заслуживает Золотой мяч», - сказал он в интервью «RMC Sport».



Напомним, что Мбаппе пропустил предсезонную подготовку «ПСЖ» из-за того, что не хотел подписывать новый контракт с клубом. В том числе он не попал в заявку на первый матч Лиги 1, однако затем нападающий смог договориться с парижанами.



В четырех поединках текущего сезона Лиги 1 Килиан стал автором семи голов. Также он отличился в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» (Дортмунд).