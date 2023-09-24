Источник: «МЮ» не собирается увольнять Тен Хага

Дата публикации: 24-09-2023

«Ман Юнайтед» не собирается досрочно расторгать соглашение с Эриком тен Хагом. В ближайшем будущем специалист продолжит работать в клубе.



«UtdPlug» со ссылкой на Фабрицио Романо пишет, что у голландца есть определенный кредит доверия. Руководство «манкунианцев» не планирует увольнять его, несмотря на провальные результаты. В клубе спокойная обстановка.



«МЮ» неудачно начал сезон 2023/2024. В 5 последних встречах «красные дьяволы» уступили 4 раза. В таблице АПЛ клуб с 6 набранными очками находится на 13-й строчке. В Лиге чемпионов подопечные Тен Хага также начали с поражения. «Юнайтед» проиграл «Баварии» со счетом 3:4.



Ранее сообщалось, что некоторые футболисты «манкунианцев» недовольны 53-летним голландским наставником.