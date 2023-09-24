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Два клуба АПЛ начали охоту за подписание де Кетеларе

Дата публикации: 24-09-2023

Карьера Шарля де Кетеларе может продолжиться в АПЛ. Хавбеком, правами на которого владеет «Милан», интересуются сразу 2 английские команды. Вариант с его подписанием рассматривают «Ньюкасл» и «Арсенал». Об этом сообщает издание «Calciomercato».

Текущий сезон Де Кетеларе начал в составе «Аталанты», которая взяла бельгийца в аренду. По условиям соглашения у команды из Бергамо есть возможность оформить полноценный переход 22-летнего полузащитника, заплатив за него 30 млн евро.

В сезоне 2023/2024 на счету игрока 5 встреч за «черно-синих», в которых он отличился 2 раза и отдал 1 голевую передачу. Его соглашение с «Миланом» действует до июня 2027 года.

Ориентировочный ценник на Де Кетеларе составляет 22 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).

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