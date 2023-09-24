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«Арсенал» предложил 35 млн евро за игрока «Спортинга», но услышал отказ

Дата публикации: 24-09-2023

«Арсенал», несмотря на закрытие летнего трансферного окна, продолжает заниматься поисками усиления. Одним из возможных новичков «канониров» может стать защитник «Спортинга». Речь идет об Усмане Диоманде.

По данным португальского ресурса «Record», «пушкари» начали переговоры по трансферу ивуарийца. Лондонцы направили «Спортингу» стартовое предложение в 35 000 000 евро, но «львы» отказались продавать игрока. Руководители лиссабонского клуба рассчитывают выручить за него гораздо большую сумму – порядка 80 млн евро.

Отмечается, что Диоманде интересуются и другие европейские гранды.

«Спортинг» готовит для 19-летнего ивуарийца новое соглашение. Действующий контракт с центрдефом рассчитан до середины 2027 года.

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