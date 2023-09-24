Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы

Дата публикации: 24-09-2023

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл из-за растяжения связок правой лодыжки.



Футболист получил повреждение в первом тайме матча с «Сельтой» (3:2). Сроки возвращения голландца пока неизвестны и будут зависеть от темпов восстановления.



26-летний Де Йонг защищает цвета «Барсы» на протяжении 4 лет (с 2019 года). Действующий трудовой договор игрока с каталонским клубом в силе до конца июня 2026 года. Френки в нынешнем сезоне провел шесть матчей за «блаугранас» во всех турнирах, забив один гол. Хавбек получил статус одного из вице-капитанов команды.



«Барселона» занимает первое место в Примере, опережая «Жирону» по дополнительным показателям. В следующем туре каталонский клуб 26 сентября на выезде сыграет против «Мальорки».