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Де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы

Дата публикации: 24-09-2023

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выбыл из-за растяжения связок правой лодыжки.

Футболист получил повреждение в первом тайме матча с «Сельтой» (3:2). Сроки возвращения голландца пока неизвестны и будут зависеть от темпов восстановления.

26-летний Де Йонг защищает цвета «Барсы» на протяжении 4 лет (с 2019 года). Действующий трудовой договор игрока с каталонским клубом в силе до конца июня 2026 года. Френки в нынешнем сезоне провел шесть матчей за «блаугранас» во всех турнирах, забив один гол. Хавбек получил статус одного из вице-капитанов команды.

«Барселона» занимает первое место в Примере, опережая «Жирону» по дополнительным показателям. В следующем туре каталонский клуб 26 сентября на выезде сыграет против «Мальорки».

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