Кейн установил рекорд Бундеслиги

Дата публикации: 24-09-2023

После поединка против «Бохума» (7:0), в котором форвард «Баварии» Гарри Кейн отметился тремя голами и двумя голевыми передачами, на его счету стало 10 результативных действий (7+3) в пяти дебютных матчах Бундеслиги. И это – рекорд турнира.



Еще никто не начинал в немецком высшем дивизионе столь же продуктивно как минимум с сезона 2004/05 – тогда статистики начали обсчитывать необходимые данные.



Напомним, Кейн официально перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» 12 августа. 30-летний нападающий оформил контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила более 100 миллионов евро.



В семи поединках за «красных» (включая Суперкубок и Лигу чемпионов) англичанин оформил в сумме 8 голов и 4 ассиста. Добавим сюда голевой пас против сборной Украины (1:1) в квалификации Евро-2024 и мяч в ворота команды Шотландии.



«Бавария» после погрома «Бохума» набрала 13 очков и вернулась на первое место.