Дембеле может покинуть «ПСЖ» уже в январе. Три клуба следят за ситуацией

Дата публикации: 24-09-2023

Сразу три английских клуба следят за ситуацией вокруг вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщает «Mirror».



«Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» хотят оформить аренду 26-летнего футболиста уже в следующем январе, когда откроется трансферное окно. Такой вариант возможен, если наставник парижан Луис Энрике окончательно откажется от услуг Дембеле.



В настоящее время французский игрок не впечатляет новых работодателей. В текущем сезоне Дембеле сыграл в 5 матчах, но результативными действиями не отличился.



Напомним, что Усман перебрался на «Парк де Пренс» 12 августа. Его трансфер из «Барселоны» обошелся парижанам в 50 000 000 евро.