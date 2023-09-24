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Дембеле может покинуть «ПСЖ» уже в январе. Три клуба следят за ситуацией

Дата публикации: 24-09-2023

Сразу три английских клуба следят за ситуацией вокруг вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Об этом сообщает «Mirror».

«Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» хотят оформить аренду 26-летнего футболиста уже в следующем январе, когда откроется трансферное окно. Такой вариант возможен, если наставник парижан Луис Энрике окончательно откажется от услуг Дембеле.

В настоящее время французский игрок не впечатляет новых работодателей. В текущем сезоне Дембеле сыграл в 5 матчах, но результативными действиями не отличился.

Напомним, что Усман перебрался на «Парк де Пренс» 12 августа. Его трансфер из «Барселоны» обошелся парижанам в 50 000 000 евро.

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