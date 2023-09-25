Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля» Жезуша

Дата публикации: 25-09-2023

«Mundo Deportivo» информирует, что Неймар обратился к руководству «Аль-Хиляля», потребовав уволить Жорже Жезуша, возглавляющего клуб. Инцидент случился после встречи с «Навбахором», которую саудовская команда провела неудачно.



Для самого Неймара игра также сложилась не лучшим образом. По ходу матча он толкнул футболиста «Навбахора», а когда соперник упал, еще и ударил по тому мячом. Жезушу подобная выходка не понравилась, и в раздевалке он высказал форварду свои претензии, что разозлило бразильца, который потребовал убрать специалиста.



Сообщается, что на следующий день после игры с «Навбахором» состоялась встреча менеджмента «Аль-Хиляля» с тренером. Наставнику сообщили о том, что отставка возможна, если результаты клуба не улучшатся.