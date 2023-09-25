Источник: домашний стадион «Спартака» получит название «Лукойл Арена»

Дата публикации: 25-09-2023

По данным ресурса «РБ Спорт», у домашней арены «Спартака» вскоре может смениться название. С 2024 года стадион будет именоваться «Лукойл Арена».



Нейминг арены планируется изменить уже с 1-го января. Причиной тому является завершение договора со структурой «Открытие Банк». Стороны решили не пролонгировать сотрудничество, потому стадион сменит название на «Лукойл Арену». Тем самым оно окажется идентичным бренду, владеющему «красно-белыми».



После серии неудачных встреч «Спартак» одержал третью победу подряд. В субботу подопечные Абаскаля с минимальным счетом обыграли «Динамо» (1:0), что позволило «народной команде» подняться на 4-ю строчку в таблице РПЛ, лидером которой является «Краснодар».