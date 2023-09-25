«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Соном до 2026 года

Дата публикации: 25-09-2023

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация о намерении «Тоттенхэма» переподписать соглашение с Сон Хын Мином. «Шпоры» предложат вингеру контракт до лета 2026 года.



В «Тоттенхэме» считают корейца одним из системообразующих игроков клуба, потому намерены удержать его. Текущий контракт с вингером истекает в 2025 году.



Состав «Тоттенхэма» кореец пополнил в 2015 году. Лондонцы заплатили за него «Байеру» 20 млн евро. Всего на счету Сона 273 встречи в АПЛ (106 забитых мячей, 58 ассистов). В сезоне 2023/2024 вингер выходил на поле в 6 встречах и отметился в них 3 забитыми мячами.



Ориентировочный ценник на 31-летнего футболиста составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).