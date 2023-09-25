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Гранд АПЛ хотел переманить Хави из «Барселоны»

Дата публикации: 25-09-2023

Не так давно пресс-служба «Барселоны» сообщила о пролонгации сотрудничества с Хави.

«TodoFichaes» утверждает, что изначально «сине-гранатовые» хотели дождаться завершения текущего сезона, после чего думать о будущем специалиста. Однако из-за появившегося конкурента каталонцам пришлось ускориться.

Источник пишет, что Хави интересовался «Ман Юнайтед». «Манкунианцы», которые прорабатывают вариант с новым наставником на случай ухода Эрика тен Хага, связались с представителями испанца. В подобной ситуации «Барселона» решила не ждать окончания сезона и подписать со специалистом новый контракт до середины 2025 года с возможностью пролонгации.

В нынешнем сезоне каталонцы после 6 сыгранных встреч возглавляют Ла Лигу, имея в своем активе 16 очков.

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