«Реал» решил избавиться от защитника

Дата публикации: 25-09-2023

«Реал» начал выстраивать трансферную стратегию на следующий сезон. «TodoFichaes» пишет, что мадридцы планируют усилить правый фланг обороны. В клубе намерены расстаться с Лукасом Васкесом, а Даниэля Карвахаля оставить как игрока подмены.



Соглашение с Васкесом рассчитано до июня 2024 года. Сам футболист уже сообщил агенту о необходимости начать поиски новой команды. Следующим клубом испанца могут стать «Наполи», «Севилья» или «Рома».



В структуре «Реала» Васкес находится с 2007 года. Защитник выступал за команды «сливочных» различных возрастов, а в 2012 году дебютировал в основе мадридцев. В текущем сезоне в активе испанца 4 игры за «Реал» (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Васкеса в 8 000 000 евро.