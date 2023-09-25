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«Реал» решил избавиться от защитника

Дата публикации: 25-09-2023

«Реал» начал выстраивать трансферную стратегию на следующий сезон. «TodoFichaes» пишет, что мадридцы планируют усилить правый фланг обороны. В клубе намерены расстаться с Лукасом Васкесом, а Даниэля Карвахаля оставить как игрока подмены.

Соглашение с Васкесом рассчитано до июня 2024 года. Сам футболист уже сообщил агенту о необходимости начать поиски новой команды. Следующим клубом испанца могут стать «Наполи», «Севилья» или «Рома».

В структуре «Реала» Васкес находится с 2007 года. Защитник выступал за команды «сливочных» различных возрастов, а в 2012 году дебютировал в основе мадридцев. В текущем сезоне в активе испанца 4 игры за «Реал» (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает Васкеса в 8 000 000 евро.

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