00:53 ()
Свернуть список

Жена Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России

Дата публикации: 25-09-2023

Супруга Валерия Карпина объяснила заявление мужа, который ранее сообщил о возможном отъезде из страны.

Летом 2024 года семья наставника российский сборной переедет в Эстонию, поскольку его младшая дочь будет обучаться в эстонской школе. Карпин может перебраться туда вслед за ними, о чем он рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат».

«Заявление про 3 месяца сделано на эмоциях? Безусловно. Он очень любит семью. Представляете, какого не видеть ее по 3 недели. Однако в футболе что-либо может случиться и без привязки к нашим планам. То, что я с девочками намерена переехать – это правда», - публикует слова Дарьи Карпиной издание «РБ Спорт».

Соглашение Карпина с «Ростовом» истекает в 2026 году. Со сборной России он связан контрактом до лета 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close