Жена Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России

Дата публикации: 25-09-2023

Супруга Валерия Карпина объяснила заявление мужа, который ранее сообщил о возможном отъезде из страны.



Летом 2024 года семья наставника российский сборной переедет в Эстонию, поскольку его младшая дочь будет обучаться в эстонской школе. Карпин может перебраться туда вслед за ними, о чем он рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат».



«Заявление про 3 месяца сделано на эмоциях? Безусловно. Он очень любит семью. Представляете, какого не видеть ее по 3 недели. Однако в футболе что-либо может случиться и без привязки к нашим планам. То, что я с девочками намерена переехать – это правда», - публикует слова Дарьи Карпиной издание «РБ Спорт».



Соглашение Карпина с «Ростовом» истекает в 2026 году. Со сборной России он связан контрактом до лета 2024 года.