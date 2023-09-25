«Милан» интересуется защитником «Бетиса»

Дата публикации: 25-09-2023

«Милан» интересуется левым защитником «Бетиса» Хуаном Мирандой. Об этом утверждает Николо Скира.



Известно, что агент футболиста Артуро Каналес провел встречу с боссами «россонери». Контракт 23-летнего испанца рассчитан до 2024-го, однако «Бетис» собирается заключить новое соглашение с игроком.



Миранда перебрался в севильский клуб из «Барсы» в 2021 году в статусе свободного агента. В сезоне-23/24 фулбек провел три матча за «вердибланкос».



«Transfermarkt» оценивает Хуана в 9 000 000 евро.



«Милан» после победы над «Вероной» (1:0) занимает второе место в Серии А, набрав 12 очков. В следующем матче команда Стефано Пиоли сыграет на выезде с «Кальяри» 27 сентября.