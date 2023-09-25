«Ман Сити» нацелился на форварда, который поражает невероятной результативностью
Нападающий «Милана» попал на радар «Манчестер Сити».
«Горожане» не только усиливают свою первую команду, но и активно ищут молодых талантов для своей академии. Руководство чемпиона Англии обратило свое внимание на 15-летнего форварда «Милана» (U19) Франческо Камарду.
Согласно информации «Diario Sport», нападающий имеет невероятную статистику в своем возрасте. Отчеты показывают, что он забил 483 гола только в 86 играх до того, как ему исполнилось 13 лет, что составляет в среднем 5,6 гола за игру.
Недавно Камарда дебютировал в Юношеской лиге УЕФА в составе «россонери» против «Ньюкасла» (4:0). В матче против английской команды он забил два мяча и оформил один ассист.
Кроме «Ман Сити», за вундеркиндом следит также дортмундская «Боруссия». Зная об интересе со стороны топ-клубов, «Милан» намерен предложить продление контракта своему юному подопечному.