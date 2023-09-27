1xBet стал обладателем двух наград SiGMA BALKANS/CIS Gaming Awards

Дата публикации: 27-09-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet стала обладателем двух наград SiGMA BALKANS/CIS Gaming Awards – самой престижной премии беттинг-индустрии, которой награждают компании, работающие в Южной и Восточной Европе. Вручение наград состоялось во время специальной церемонии, которая прошла в Лимассоле, Кипр.

1xBet опередил конкурентов в номинациях «Спортивный букмекер года» и «Партнерская программа года». Победа стала результатом голосования авторитетного жюри, состоявшего из 128 экспертов.

«Это большая честь для нас. Забрать награды в столь значимых номинациях – результат наших усилий по продвижению беттинговой платформы, привлечению новых игроков и партнеров, а также символом признания поддержки спорта со стороны нашего бренда. Мы благодарны профессиональному сообщество, которое по достоинству оценило нашу работу», - отметили представители 1xBet.

Вручение премии прошло в рамках выставки SiGMA BALKANS/CIS 2023, посвященной индустрии iGaming. Более 5000 посетителей выставки обсудили актуальные вопросы развития беттинга и гемблинга, а также обменялись мнениями о перспективах отрасли.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SiGMA BALKANS/CIS

SiGMA BALKANS/CIS 2023 — крупная региональная выставка, посвященная индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.