Компания 1xBet приняла участие в глобальной выставке SBC Summit Barcelona 2023

Дата публикации: 27-09-2023

С 19 по 21 сентября в Барселоне прошла SBC Summit Barcelona 2023 - крупнейшая мировая выставка индустрии гемблинга. Под крышей выставочного комплекса Fira de Barcelona Montjuic собралось более 15 тысяч ведущих мировых операторов из 95 стран, включая представителей глобальной букмекерской компании 1xBet.

Гости стенда 1xBet на SBC Summit Barcelona 2023 ивента получили много полезной информации и ознакомились с преимуществами партнерской программы бренда, которая открывает впечатляющие возможности для бизнеса.

«Мы благодарны организаторам SBC Summit Barcelona 2023 за отличную работу. Для 1xBet выставка стала прекрасной возможностью встретиться с коллегами, завести новые связи и обменяться мнениями о трендах игорного бизнеса. Наша компания всегда открыта для конструктивного диалога и готова делиться с коллегами успешным опытом», - заявили представители 1xBet.

В рамках саммита состоялось 90 тематических мастер-классов, на которых 450 отраслевых экспертов поделились своими знаниями и опытом. Спикеры рассказали об особенностях формирования спортивных ставок, новых играх, работе с платежными системами, а также уделили внимание цифровому маркетингу и безопасности персональных данных клиентов.

В новом бизнес-сезоне нашу команду ждут новые вызовы. Следите за анонсами и зарабатывайте вместе с 1xBet!

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.