02:22 ()
Свернуть список

Гаттузо представлен в качестве главного тренера «Марселя»

Дата публикации: 28-09-2023

«Марсель» сообщил о назначении Гаттузо на пост нового наставника команды. Информация размещена на официальном сайте «провансальцев».

Специалиста представили команде. Также Гаттузо провел дебютную пресс-конференцию в качестве наставника французского клуба. Сопровождал Дженнаро Пабло Лонгория, являющийся президентом «Марселя», который расскажет о причинах, повлиявших на решение назначить 45-летнего итальянца тренером «олимпийцев».

Ранее сообщалось, что стороны заключат соглашение сроком на 1 год с опцией пролонгации еще на 1 сезон.

Гаттузо оставался безработным с января 2023 года. До этого он был наставником «Валенсии», которую тренировал менее 6 месяцев.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close