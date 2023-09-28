Гаттузо представлен в качестве главного тренера «Марселя»

Дата публикации: 28-09-2023

«Марсель» сообщил о назначении Гаттузо на пост нового наставника команды. Информация размещена на официальном сайте «провансальцев».



Специалиста представили команде. Также Гаттузо провел дебютную пресс-конференцию в качестве наставника французского клуба. Сопровождал Дженнаро Пабло Лонгория, являющийся президентом «Марселя», который расскажет о причинах, повлиявших на решение назначить 45-летнего итальянца тренером «олимпийцев».



Ранее сообщалось, что стороны заключат соглашение сроком на 1 год с опцией пролонгации еще на 1 сезон.



Гаттузо оставался безработным с января 2023 года. До этого он был наставником «Валенсии», которую тренировал менее 6 месяцев.