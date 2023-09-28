Балотелли предложил свои услуги «Милану»

Дата публикации: 28-09-2023

Марио Балотелли, защищающий цвета клуба «Адана Демиспор», намекнул, что не против поиграть за «Милан».



«Молодежь нервничает, когда выступает на арене, подобной «Сан-Сиро». Здесь необходим крепкий характер. Может, клубу требуется второй нападающий для Жиру? Я здесь», - публикует заявление форварда «ITASportPress».



В середине сентября Балотелли заключил соглашение с командой «Адана Демиспор», состав которой он пополнил в ранге свободного агента. С момента перехода 33-летний форвард еще не появлялся на поле в футболке турецкой команды.



В различное время Марио защищал цвета «Монцы», «Интера», «Ливерпуля», «Ман Сити», «Милана» и других клубов. Также в его активе есть 36 игр за итальянскую сборную (14 голов, 5 ассистов).