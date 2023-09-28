«Реал» и «Барселона» будут бороться за игрока «ПСЖ»

Дата публикации: 28-09-2023

Преснел Кимпембе по окончании сезона может стать объектом спора сразу нескольких топ-клубов. Ранее СМИ писали об интересе к защитнику «Пари Сен-Жермен» со стороны «Реала», представители которого уже вышли на агента француза.



По информации «TodoFichaes», вариант с подписанием Кимпембе прорабатывает и другой испанский гранд. Речь идет о «Барселоне», в составе которой защитника хочет видеть Хави, возглавляющий каталонцев. «Сине-гранатовые» пока не контактировали с французом, но переговоры могут начаться в ближайшее время.



Трудовые отношения Кимпембе с «ПСЖ» истекают следующим летом, потому новой команде он достанется бесплатно.



Рыночная стоимость 28-летнего центрбека составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).