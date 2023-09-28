«Арсенал» выбирает новичка из двух полузащитников

Дата публикации: 28-09-2023

Два футболиста испанского чемпионата привлекли внимание «Арсенала». Речь идет о Гвидо Родригесе из «Бетиса» и Мартине Субименди, выступающим за «Реал Сосьедад».



«Todofichajes» утверждает, что последний является основной целью «пушкарей». Но если его переход оформить не удастся, то лондонцы попробуют подписать Родригеса. Сумма трансфера по каждому из футболистов может составить порядка 50-60 млн евро.



Субименди связан контрактом с «Реалом Сосьедад» до лета 2027 года. В нынешнем сезоне опорник отметился 1 голом в 6 играх Ла Лиги. Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 000 000 евро.



Соглашение Родригеса с «Бетисом» истекает летом 2024 года. В сезоне 2023/2024 на счету аргентинца 6 матчей в чемпионате Испании (1 забитый мяч). По версии «Transfermarkt» Родригес стоит порядка 28 млн евро.