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«Реал» может подписать звездного форварда уже зимой

Дата публикации: 28-09-2023

Виктор Осимхен может покинуть «Наполи». Неаполитанцы в соцсети высмеяли своего бомбардира за промах с пенальти, что не понравилось Осимхену. Футболист настолько разозлился, что теперь может подать на клуб в суд. Также сообщается, что у нигерийца непростые отношения с наставником «Наполи» Руди Гарсией.

«TodoFichaes» утверждает, что нападающий уже попросил агента найти ему новую команду. «Реал» давно интересуется Осимхеном, и теперь «галактикос» могут воспользоваться ситуацией.

Ориентировочный ценник на Осимхена равняется 120 млн евро. Не исключено, что стороны могут договориться об аренде Виктора с опцией последующего выкупа. Переход нигерийца может быть оформлен этой зимой.

Соглашение Осимхена с «Наполи» действует до лета 2025 года.

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