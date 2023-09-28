«Арсеналу» придется выложить 90 млн евро за Тони

Дата публикации: 28-09-2023

«Брентфорд» озвучил ценник на Айвена Тони, которым интересуется «Арсенал». «The Times» информирует, что «канонирам» придется заплатить за центрфорварда € 90 млн.



До января Тони останется вне футбола по причине дисквалификации, полученной им за ставки. Однако «Брентфорд» подобный факт не смущает, клуб не намерен сбавлять ценник на игрока. Среди претендентов на 27-летнего англичанина также значится «Челси», продолжающий искать усиление в линию атаки.



Тони стал игроком «пчёл» в 2020 году. За его переход клуб заплатил 5,6 млн евро.



С «Брентфордом» Тони связан контракт до июня 2025 года. В минувшем сезоне нападающий неплохо проявил себя, забив 20 мячей в Премьер-лиге.



Стоимость англичанина составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).