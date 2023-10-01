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«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

Дата публикации: 01-10-2023

Николо Скира написал в своем Twitter-аккаунте, что «Ювентус» собирается предложить Адриену Рабьо новое соглашение. Переговоры могут стартовать в ближайшее время.

Трудовые отношения полузащитника с туринцами действуют до следующего лета. Массимилиано Аллегри видит в Рабьо системообразующего игрока, потому «Ювентус» приложит максимум усилий, чтобы пролонгировать с ним сотрудничество.

Состав туринцев француз пополнил в 2019 году на правах свободного агента. Вместе с «бьянконери» он побеждал в Кубке и Суперкубке Италии, а также выигрывал чемпионство в Серии А.

В текущем сезоне Рабьо провел 6 встреч (1 забитый мяч, 2 ассиста). Рыночный ценник на 28-летнего хавбека равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).

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