«Аль-Иттихад» надеется подписать Салаха зимой и готовит новое предложение «Ливерпулю»

Дата публикации: 01-10-2023

«Аль-Иттихад» не планирует тянуть с трансфером Мохамеда Салаха. По данным журналиста Экрема Конура, саудовская команда уже в январе может сделать «Ливерпулю», владеющему правами на египтянина, улучшенное предложение.



Минувшим летом «Аль-Иттихад» предлагал за вингера около 200 млн евро, но его переход так и не состоялся.



«Мерсисайдцы» подписали Салаха в 2017 году, заплатив за него «Роме» 42 000 000 евро. Действующий трудовой договор Мохамеда с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.



В текущем сезоне на счету 31-летнего египтянина 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 7 встречах за команду Юргена Клоппа.