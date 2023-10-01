Агент Джикии – об игровом времени: «Георгий стойко это переносит»

Дата публикации: 01-10-2023

Вадим Шпинев, работающий с Георгием Джикией, дал комментарии на тему игрового времени защитника в последних встречах «Спартака».



«Столкнулись с редкой для Джикии ситуацией, тренер выбирает вместо него другого игрока. Он стойко переносит происходящее. Такое случается в любой команде», - приводит слова агента ресурс «Спорт-Экспресс».



Шпинев добавил, что Джикия мог бы попробовать перейти в другой клуб, но и там место в основе ему не будет гарантировано.



Нынешний сезон для защитника «красно-белых» складывается не слишком удачно. В его активе 8 встреч за «Спартак» (без результативных действий).



С московской командой Джикия связан контрактом до лета 2024 года. Соглашение включает опцию пролонгации еще на 1 сезон.