01:03 ()
Свернуть список

УЕФА намерен подавить бойкоты против России

Дата публикации: 01-10-2023

В УЕФА намерены быть максимально жесткими при подавлении разногласий, связанных с допуском российских юниоров к участию международных соревнованиях.

26-го сентября появилась информация о возможном восстановлении в правах российских сборных U‑17 (мужских и женских). В качестве обязательных требований при этом будет отсутствие гимна и флага страны, формы национальной сборной и нейтральная территория. После этого норвежцы, англичане, украинцы, шведы и еще 5 сборных заявили об отказе играть с россиянами.

В УЕФА данное решение сочли непоследовательным. Здесь отметили, что летом украинское Минспорта отменило запрет на участие своих спортсменов на одних с россиянами турнирах, где последние выступают в нейтральном статусе. Источник – «Sky Sports».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close