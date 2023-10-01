01:04 ()
Свернуть список

Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»

Дата публикации: 01-10-2023

По информации «TodoFichaes», Маурисио Почеттино, возглавляющий «Челси», определился с форвардом, которого хотел бы видеть в своей команде. Аргентинец рассчитывает, что лондонцы усилятся Душаном Влаховичем.

Сам серб может согласиться покинуть «Ювентус», однако за его трансфер «пенсионерам» придется заплатить порядка 80 млн евро.

Среди других вариантов, рассматриваемых «аристократами», значатся Виктор Осимхен, принадлежащий «Наполи», и Альваро Мората из «Атлетико».

«Челси» не слишком удачно стартовал в сезоне 2023/2024. У «синих» наблюдаются серьезные проблемы в нападении. В 6 первых турах АПЛ лондонцы забили всего 5 мячей и занимают 15-е место с 5 набранными очками.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close