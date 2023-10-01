Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»

Дата публикации: 01-10-2023

По информации «TodoFichaes», Маурисио Почеттино, возглавляющий «Челси», определился с форвардом, которого хотел бы видеть в своей команде. Аргентинец рассчитывает, что лондонцы усилятся Душаном Влаховичем.



Сам серб может согласиться покинуть «Ювентус», однако за его трансфер «пенсионерам» придется заплатить порядка 80 млн евро.



Среди других вариантов, рассматриваемых «аристократами», значатся Виктор Осимхен, принадлежащий «Наполи», и Альваро Мората из «Атлетико».



«Челси» не слишком удачно стартовал в сезоне 2023/2024. У «синих» наблюдаются серьезные проблемы в нападении. В 6 первых турах АПЛ лондонцы забили всего 5 мячей и занимают 15-е место с 5 набранными очками.