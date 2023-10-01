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Камоцци: Чалов точно заиграет в Европе, но переходить нужно в ближайшие два год

Дата публикации: 01-10-2023

Итальянский агент Франко Камоцци высказался о будущем Федора Чалова, защищающего цвета ЦСКА.

«Для российского чемпионата Чалов – отменный игрок с выдающимися качествами и талантом. Он смог бы проявить себя в Европе, но затягивать с переездом нельзя. Ему следует уехать в Европу в ближайшие 2 года. Клубы РПЛ не могут выступать в еврокубках, поэтому у него нет международной практики, в дальнейшем будет сложнее», - публикует заявление Камоцци ресурс «РБ Спорт».

Контракт Чалова с «армейцами», воспитанником которых он является, действует до конца 2024 года. В 14 матчах текущего сезона на счету 25-летнего нападающего 7 забитых мячей и 1 результативная передача.

Рыночная стоимость футболиста – 12 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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