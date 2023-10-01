Зинченко получит новый контракт от «Арсенала»

Дата публикации: 01-10-2023

Лондонский «Арсенал» стремится сохранить Александра Зинченко, проводящего в команде только второй сезон.



У игрока сборной Украины еще есть длительный контракт с «канонирами», однако вице-чемпион Англии планирует продолжить сотрудничество с 26-летним Зинченко. «Арсенал» готов начать с хавбеком переговоры о подписании нового соглашения. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Twitter».



По его словам, лондонский клуб хочет подписать с украинцем соглашение еще на 2 года – до лета 2028-го. Недавно «Арсенал» продлил договор с полузащитником Мартином Эдегором.



Напомним, Зинченко перебрался на «Эмирейтс» из «Манчестер Сити» летом 2022 года за 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока сборной Украины рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне Александр сыграл за команду Микеля Артеты 8 матчей, результативными действиями не отмечался.