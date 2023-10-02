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Агент Тюкавина отреагировал на слухи о зимнем переходе форварда в «Зенит»

Дата публикации: 02-10-2023

Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина, рассказал о будущем своего клиента на фоне слухов о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«У меня нет такой информации, лучше спросить у того, кто об этом сообщил. Не обсуждали данную тему. Я ничего не знаю про эту ситуацию», - цитирует агента форварда «Динамо» ресурс «Metaratings».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» намерен оформить переход Тюкавина в январе.

С «Динамо» 21-летний игрок связан трудовыми отношениями до следующего лета. В сезоне 2023/2024 на счету Тюкавина 12 встреч в футболке московской команды (3 забитых мяча, 4 голевые передачи).

Рыночный ценник на нападающего составляет 7 млн евро («Transfermarkt»).

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