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«Барселона» хочет сохранить Левандовского, которым активно интересуются в Саудовской Аравии

Дата публикации: 02-10-2023

Sport.es информирует, что «Барселона» прорабатывает вопрос с пролонгацией соглашения с Робертом Левандовским.

Интерес к польскому цетрфорварду проявляют саудовские команды. По окончании сезона они постараются заполучить звездного футболиста, у которого на тот момент останется всего год контракта с «сине-гранатовыми». В «Барселоне» не хотят отпускать Левандовского, потому намерены предложить ему новый контракт. Сотрудничество с поляком каталонцы могут пролонгировать еще на 1 сезон. Решение по данному вопросу будет зависеть от желания Роберта и качества его игры.

Минувшим летом у 35-летнего поляка также были предложения от саудовских клубов, но он отказался покидать «Барселону».

В нынешнем сезоне в активе Левандовского 6 голов и 4 ассиста в 9 играх за каталонцев.

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