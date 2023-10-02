Агент Миранчука подтвердил, что летом россиянин мог перейти в «Болонью»

Дата публикации: 02-10-2023

Вадим Шпинев, работающий с Алексеем Миранчуком, сообщил, что летом хавбек мог уйти в аренду в «Болонью».



«У Алексея остается 2 года по контракту, если быть точным – немногим более года. Теперь все в руках футболиста, поскольку для него все уже знакомо. Он не ушел в «Верону» и «Венецию», в которых у него ушло бы время на адаптацию.



Отказалась ли «Аталанта» за 8 млн евро отпускать Миранчука в «Торино»? Не буду комментировать сумму, но клубы общались. Незадолго до закрытия трансферного окна в «Торино» начали думать над изменением игровой схемы. Было неясно, смог ли бы в нее вписаться Алексей. Он мог уйти в аренду в «Болонью», но тогда было уже очень мало времени», - публикует заявление Шпинева издание «РБ Спорт».



С начала сезона в активе россиянина всего 3 игры за «Аталанту» (без результативных действий).