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«Арсенал» работает над продлением контракта с защитником Уайтом

Дата публикации: 02-10-2023

«Арсенал» намерен предложить Бену Уайту новое соглашение. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что после продления сотрудничества с Мартином Эдегором именно новый контракт Уайта является приоритетным вопросом для «канониров». В клубе удовлетворены качеством игры защитника, потому вскоре «пушкари» активизируются в обсуждении пролонгации его соглашения.

В сезоне 2023/2024 Уайт выходил на поле в составе «Арсенала» в 10 встречах, отличившись 1 раз.

Действующий контракт с 25-летним футболистом истекает в середине 2026 года. Transfermarkt.de оценивает англичанина в 55 000 000 евро.

За национальную сборную Уайт провел 4 игры (без результативных действий).

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