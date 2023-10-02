12:38 ()
Онлайн трансляции
Вторник 03 октября
Свернуть список

«Челси» не планирует увольнять Почеттино

Дата публикации: 02-10-2023

Результаты «Челси» на старте сезона нельзя назвать выдающимися. «Пенсионеры» пока не могут найти свою игру, но внутри клуба нет паники. Об этом пишет «The Guardian».

Лондонцы проанализировали данные об игре команды, не учитывая текущие результаты, и решили, что в скором времени ситуация наладится. Статистические выкладки свидетельствуют о прогрессе. Курс Маурисио Почеттино является верным и в будущем игра «Челси» должна улучшиться. В клубе не думают о смене наставника.

Аргентинец возглавил «синих» минувшим летом. Несмотря на огромные затраты на новичков, лондонцы пока не блещут. После 6 проведенных встреч «Челси» располагается на 15-й строчке в АПЛ, имея в своем активе всего 5 очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close