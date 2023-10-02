«Челси» не планирует увольнять Почеттино

Дата публикации: 02-10-2023

Результаты «Челси» на старте сезона нельзя назвать выдающимися. «Пенсионеры» пока не могут найти свою игру, но внутри клуба нет паники. Об этом пишет «The Guardian».



Лондонцы проанализировали данные об игре команды, не учитывая текущие результаты, и решили, что в скором времени ситуация наладится. Статистические выкладки свидетельствуют о прогрессе. Курс Маурисио Почеттино является верным и в будущем игра «Челси» должна улучшиться. В клубе не думают о смене наставника.



Аргентинец возглавил «синих» минувшим летом. Несмотря на огромные затраты на новичков, лондонцы пока не блещут. После 6 проведенных встреч «Челси» располагается на 15-й строчке в АПЛ, имея в своем активе всего 5 очков.