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Боатенг возвращается в «Баварию»

Дата публикации: 02-10-2023

Жером Боатенг может воссоединиться с «Баварией». Такую информацию разместил Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что стороны почти договорились о сотрудничестве. Защитник согласился на переход в мюнхенскую команду, он позитивно относится к возвращению в «Баварию». Заключительные детали сделки стороны должны уладить в ближайшие дни.

Тем временем «Sky Sport Deutschland» пишет, что первый этап медосмотра для мюнхенцев 35-летний игрок уже прошел.

О сроках контракта с Боатенгом не сообщается. Соглашение будет рассчитано на половину или на целый сезон. Ожидается, что немец примет участие в ближайшей тренировке «Баварии».

Боатенг защищал цвета мюнхенцев в 2011-2021 годах. С лета 2023 года он пребывает в ранге свободного агента.

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