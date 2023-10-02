Боатенг возвращается в «Баварию»

Дата публикации: 02-10-2023

Жером Боатенг может воссоединиться с «Баварией». Такую информацию разместил Фабрицио Романо.



Инсайдер подчеркнул, что стороны почти договорились о сотрудничестве. Защитник согласился на переход в мюнхенскую команду, он позитивно относится к возвращению в «Баварию». Заключительные детали сделки стороны должны уладить в ближайшие дни.



Тем временем «Sky Sport Deutschland» пишет, что первый этап медосмотра для мюнхенцев 35-летний игрок уже прошел.



О сроках контракта с Боатенгом не сообщается. Соглашение будет рассчитано на половину или на целый сезон. Ожидается, что немец примет участие в ближайшей тренировке «Баварии».



Боатенг защищал цвета мюнхенцев в 2011-2021 годах. С лета 2023 года он пребывает в ранге свободного агента.