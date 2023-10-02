Клуб АПЛ проявляет интерес к экс-тренеру «Шахтера»

Дата публикации: 02-10-2023

«Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Шахтера» Пауло Фонсеки на роль наставника «стекольщиков». Об этом сообщает «The Sun».



Лондонцы видят португальца как тренера, который может прийти на долгосрочный проект. «Орлы» ожидают момента, когда смогут провести переговоры с Фонсекой.



50-летний специалист уже был ранее в списке кандидатур «Пэлас» на пост главного тренера в 2021 году, однако тогда руководство клуба остановило свой выбор на Патрике Виейра.



Французский наставник был уволен в марте 2023 года, после чего «Кристал Пэлас» возглавил Рой Ходжсон. Текущий трудовой договор 76-летнего коуча истекает в конце сезона.



Также одним из вариантов замены Ходжсона является рулевой одного из лидеров Чемпионшипа «Ипсвича» Киран МакКенна.



Добавим, что Фонсека возглавляет «Лилль» с июля 2022-го года. Его контракт с «догами» в силе до лета 2024 года.